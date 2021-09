Uomini e donne, Eugenia confessa di aver risentito Massimiliano: ecco com'è andata (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo la rottura tra l'ex tronista e Vanessa Spoto era tornato alla ribalta il nome della corteggiatrice. Qualcuno aveva segnalato anche un incontro tra i due, poi senti. Ora a fare chiarezza è proprio ... Leggi su today (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo la rottura tra l'ex tronista e Vanessa Spoto era tornato alla ribalta il nome della corteggiatrice. Qualcuno aveva segnalato anche un incontro tra i due, poi senti. Ora a fare chiarezza è proprio ...

Advertising

matteorenzi : Ravenna, Treviso, Portogruaro. Che bello tornare a salutarci in presenza. Grazie a tutte e tutti, sono fiero di far… - il_pucciarelli : Uomini e donne trattate come spazzatura per anni, irrise con soprannomi (le “risorse”), gente innocente data in pas… - Mov5Stelle : Da settimane chiediamo, insieme al presidente @GiuseppeConteIT, di fare in modo che, oltre gli impianti sportivi, a… - findomWoR : La mia faccia ogni volta che leggo, io capisco le Donne! No noi uomini non possiamo mai capirle, la gravidanza, le… - NicMarche : RT @ZebreRugby: ??“UOMINI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – MEN AGAINST VIOLENCE ON WOMEN” Le nuove maglie da gioco delle Zebre #Rugby?? in #… -