Uomini e donne, chi è Ciprian il corteggiatore della tronista trans: dal lavoro alle origini (Di martedì 28 settembre 2021) Nato in Romania è cresciuto in Italia dove ha completato il suo percorso di studi che l'ha portato oggi ad essere un fisioterapista e personal trainer. Tra lui ed Andrea Nicole sembra esserci un'... Leggi su today (Di martedì 28 settembre 2021) Nato in Romania è cresciuto in Italia dove ha completato il suo percorso di studi che l'ha portato oggi ad essere un fisioterapista e personal trainer. Tra lui ed Andrea Nicole sembra esserci un'...

