Uomini e Donne, anticipazioni 28 settembre: Giorgio Manetti torna in trasmissione per Isabella Ricci. Come reagirà Gemma Galgani? (Di martedì 28 settembre 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 28 settembre: quella di oggi sarà una puntata che i fan del programma non possono assolutamente perdere! Infatti tornerà Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma Galgani! Uomini e Donne, anticipazioni 28 settembre: Giorgio Manetti torna in studio per conquistare Isabella Ricci. Come la prenderà Gemma? Qualche giorno fa avevamo raccontato che Giorgio, dopo essere tornato single, si diceva interessato ad Isabella, attuale rivale di Gemma. Oggi lo vedremo proprio ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 28 settembre 2021)28: quella di oggi sarà una puntata che i fan del programma non possono assolutamente perdere! Infatti tornerà, ex fidanzato di28in studio per conquistarela prenderà? Qualche giorno fa avevamo raccontato che, dopo essereto single, si diceva interessato ad, attuale rivale di. Oggi lo vedremo proprio ...

