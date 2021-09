Uomini e Donne, anticipazioni 28 settembre 2021 (Di martedì 28 settembre 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale Martedì 28 settembre si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Puntuale alle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico. La protagonista, come riporta IlVicolodelleNews, sarà Ida Platano che è molto contenta della sua conoscenza con Marcello. I due sono usciti insieme e sono stati nella stanza d’albergo a parlare per ore, per poi baciarsi. L’unica cosa che ha fatto rammaricare la dama è che mentre stavano chiacchierando e lei gli stava accarezzando i capelli, lui si è ... Leggi su zon (Di martedì 28 settembre 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “” su Canale Martedì 28si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Puntuale alle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico. La protagonista, come riporta IlVicolodelleNews, sarà Ida Platano che è molto contenta della sua conoscenza con Marcello. I due sono usciti insieme e sono stati nella stanza d’albergo a parlare per ore, per poi baciarsi. L’unica cosa che ha fatto rammaricare la dama è che mentre stavano chiacchierando e lei gli stava accarezzando i capelli, lui si è ...

