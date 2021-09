Una Vita anticipazioni 30 settembre 2021, Mendez e Felipe scoprono il ricatto a Laura (Di martedì 28 settembre 2021) Mendez aveva sospettato tutto fin da subito, ma dopo aver parlato con Felipe vediamo che nella puntata di Una Vita di giovedì 30 settembre 2021, arriverà la conferma che Laura è stata sottoposta ad un ignobile ricatto da Velasco. Quest’ultimo infatti sarebbe riuscito a scagionarlo dall’accusa di omicidio nei confronti del padre ma in cambio ha voluto una falsa testimonianza a favore della sua assistita Genoveva. Al commissario e all’avvocato ora, mancano solamente le prove per dimostrare questa tesi. Gli episodi di Una Vita sono trasmessi su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play alle ore 14:10 da lunedì al sabato. Giulia Salemi bloccata da Cristiano Malgioglio ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 settembre 2021)aveva sospettato tutto fin da subito, ma dopo aver parlato convediamo che nella puntata di Unadi giovedì 30, arriverà la conferma cheè stata sottoposta ad un ignobileda Velasco. Quest’ultimo infatti sarebbe riuscito a scagionarlo dall’accusa di omicidio nei confronti del padre ma in cambio ha voluto una falsa testimonianza a favore della sua assistita Genoveva. Al commissario e all’avvocato ora, mancano solamente le prove per dimostrare questa tesi. Gli episodi di Unasono trasmessi su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play alle ore 14:10 da lunedì al sabato. Giulia Salemi bloccata da Cristiano Malgioglio ...

