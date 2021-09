Una Vita, anticipazioni 29 settembre: Felicia chiede a Marcos un matrimonio segreto (Di martedì 28 settembre 2021) Una Vita, anticipazioni 29 settembre: ecco gli spoiler di domani della telenovela spagnola. Una Vita, anticipazioni 29 settembre: Camino continua a sfogarsi con Anabel su Ildefonso Dopo le avances di Ildefonso, Camino è andata a confidarsi con Anabel, rivelandole i problemi sessuali del marito. Cosa risponderà la Bacigalupe? Marcos fa la proposta di matrimonio a Felicia e lei gli fa una richiesta particolare Marcos si dichiara a Felicia e le chiede di sposarlo. La madre di Emilio e Camino accansente, ma chiede al padre di Anabel delle nozze segrete. Lui acconsentirà? Gravissima “cantonata” di Servante sul giurato del concorso Nella puntata di domani si capirà chi è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 28 settembre 2021) Una29: ecco gli spoiler di domani della telenovela spagnola. Una29: Camino continua a sfogarsi con Anabel su Ildefonso Dopo le avances di Ildefonso, Camino è andata a confidarsi con Anabel, rivelandole i problemi sessuali del marito. Cosa risponderà la Bacigalupe?fa la proposta die lei gli fa una richiesta particolaresi dichiara ae ledi sposarlo. La madre di Emilio e Camino accansente, maal padre di Anabel delle nozze segrete. Lui acconsentirà? Gravissima “cantonata” di Servante sul giurato del concorso Nella puntata di domani si capirà chi è ...

