Una Vita anticipazioni 29 settembre 2021, la confessione di Camino (Di martedì 28 settembre 2021) Nella puntata di Una Vita di mercoledì 29 settembre 2021 vediamo che Camino decide di confidarsi insieme ad Anabel, figlia di Marcos, alla quale rivela il segreto svelato da suo marito Ildefonso. La giovane infatti non riusciva più a trattenere dentro di sé quello che sta succedendo alla sua Vita. Nel frattempo, sua madre Felicia, accetta di essere ufficialmente la fidanzata di Marcos, ma mette un vetro all’uomo: per il momento tutto deve restare segreto. I videoclip con i momenti salienti degli episodi della telenovela spagnola andata in onda della scorsa settimana sono disponibili sul sito Mediaset Play. Katia Ricciarelli e Francesca Cipriani derise da Tina Cipollari? Le due vippone dopo la puntata parlano ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 settembre 2021) Nella puntata di Unadi mercoledì 29vediamo chedecide di confidarsi insieme ad Anabel, figlia di Marcos, alla quale rivela il segreto svelato da suo marito Ildefonso. La giovane infatti non riusciva più a trattenere dentro di sé quello che sta succedendo alla sua. Nel frattempo, sua madre Felicia, accetta di essere ufficialmente la fidanzata di Marcos, ma mette un vetro all’uomo: per il momento tutto deve restare segreto. I videoclip con i momenti salienti degli episodi della telenovela spagnola andata in onda della scorsa settimana sono disponibili sul sito Mediaset Play. Katia Ricciarelli e Francesca Cipriani derise da Tina Cipollari? Le due vippone dopo la puntata parlano ...

