Una passeggiata alla scoperta delle 6 migliori mostre partecipanti al Festival internazionale di Fotografia e Arte PhEST 2021 Fino al 1° novembre 

Leggi su iodonna

(Di martedì 28 settembre 2021) “La Maya” di Daniel Ochoa de Olza (©Daniel Ochoa de Olza). Nell’ambito deldi, Best ofè una “. Da See Beyond the Sea dell’albanese Enri Canaj sulla migrazione a Along The Break dell’israeliano Roei Greenberg, ricerca sui confini geografici e politici, alle foto della serie La Maya (sopra) di Daniel Ochoa de Olza.a Metamor degli street artist Eron e Danijel Z?ez?elj, un balletto lungo 250 metri sulle pareti esterne della struttura che le accoglie.INFO: Monopoli (Bari), ex deposito carburanti ...