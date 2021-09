Una meteora “sfiora” la costa della Carolina del Nord: il video della “palla di fuoco” che attraversa il cielo (Di martedì 28 settembre 2021) L’American Meteor Society (AMS) ha diffuso i filmati di una “palla di fuoco” che attraversa i cieli della Carolina del Nord. L’evento ha illuminato il cielo intorno alle 19:40 ora locale, ma nella stessa serata sono state cinque le meteore viste negli Stati Uniti. La Nasa ha infatti spiegato in un post su Facebook che la “palla di fuoco” era una meteora che ha sfiorato la costa della Carolina del Nord, diventando visibile a un’altitudine di circa 77 chilometri sopra la superficie terrestre. La meteora si è spostata a Nord-est a circa 50.000 km/h, viaggiando per 42 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) L’American Meteor Society (AMS) ha diffuso i filmati di una “di” chei cielidel. L’evento ha illuminato ilintorno alle 19:40 ora locale, ma nella stessa serata sono state cinque le meteore viste negli Stati Uniti. La Nasa ha infatti spiegato in un post su Facebook che la “di” era unache hato ladel, diventando visibile a un’altitudine di circa 77 chilometri sopra la superficie terrestre. Lasi è spostata a-est a circa 50.000 km/h, viaggiando per 42 ...

