Una manciata di sale e il ferro da stiro torna come nuovo! (Di martedì 28 settembre 2021) Ne basta una manciata, e il ferro da stiro torna a brillare. Di cosa? Ma di sale da cucina! State per scoprire un metodo per riportare la piastra come nuova a costo zero. Una corretta manutenzione di questo utilissimo strumento casalingo è fondamentale: le macchie, il calcare, l’usura a lungo andare ne compromettono il funzionamento fino a rovinare i tessuti su cui lo passiamo con cura, vanificando il nostro faticoso lavoro. Non appena terminate le operazioni di stiraggio, lasciate raffreddare completamente il ferro e ripulitelo con un canovaccio integro, leggermente imbevuto nel detergente per la casa. Svuotate completamente il serbatoio dall’acqua rimanente per evitare i depositi di calcare e riponetelo in un luogo asciutto, e copritelo con della plastica per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 28 settembre 2021) Ne basta una, e ildaa brillare. Di cosa? Ma dida cucina! State per scoprire un metodo per riportare la piastranuova a costo zero. Una corretta manutenzione di questo utilissimo strumento casalingo è fondamentale: le macchie, il calcare, l’usura a lungo andare ne compromettono il funzionamento fino a rovinare i tessuti su cui lo passiamo con cura, vanificando il nostro faticoso lavoro. Non appena terminate le operazioni di stiraggio, lasciate raffreddare completamente ile ripulitelo con un canovaccio integro, leggermente imbevuto nel detergente per la casa. Svuotate completamente il serbatoio dall’acqua rimanente per evitare i depositi di calcare e riponetelo in un luogo asciutto, e copritelo con della plastica per ...

Advertising

christophersq76 : RT @VickyValesss: La cosa buffa di questo social sono quelli che avendo fatto una manciata di follower in più x lecchinaggio, si sentono ar… - kumbiaerumba : RT @Francescovotta1: @angelo_sassu @NC4551 @repubblica Si in un Regime avrei potuto scrivere in Internet quello che scrivo qui Specialmente… - Spiccio93 : @Teo__Visma Secondo te chi di questa primavera non sfigurerebbe, per una manciata di minuti, nella prima squadra? - buddyonwaves : RT @theBsaint: Comunque la si pensi, lacerare la coesione sociale per racimolare una manciata di punti percentuali di copertura vaccinale è… - CavalieriYlenia : @Epnoveotto Non sei la sola io ne ho 24 e me ne danno ancora 16 pensa te se sono bassa quanto un tappo da sughero… -