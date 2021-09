Una droga mai vista. Sostanza sconosciuta in casa, arrestato spacciatore (Di martedì 28 settembre 2021) Prato, 28 settembre 2021 - Cica 250 grammi di una Sostanza stupefacente che i reagenti delle forze dell'ordine non riescono a identificare sono state sequestrate a un ragazzo cinese di 20 anni, finito ... Leggi su lanazione (Di martedì 28 settembre 2021) Prato, 28 settembre 2021 - Cica 250 grammi di unastupefacente che i reagenti delle forze dell'ordine non riescono a identificare sono state sequestrate a un ragazzo cinese di 20 anni, finito ...

Advertising

Open_gol : +++ I carabinieri hanno trovato una sostanza liquida nella sua cascina a Belfiore. Tre ragazzi fermati lo accusano… - fattoquotidiano : Fino a ieri la 'Bestia' di Morisi e Salvini si nutriva di slogan sulle sostanze, da domani sarà più difficile farlo… - Linkiesta : Il problema non è mai la Bestia, ma sempre il Padrone La caduta di Luca Morisi è l’ennesimo colpo a una linea poli… - BGVTBO : RT @illusioneottica: #Salvinivergognati #Morisi In questo VIDEO ci sono Affermazioni Di #Salvini aventi ad OGGETTO l'argomento #Droga in u… - OharaPina : RT @CtzMaurizio: @gilamalfa #Casalino fino a prova contraria è una persona perbene. Mentre #Morisi oltre ad essere indagato per cessione di… -