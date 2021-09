Un turno di stop a Glik: tutti i provvedimenti del giudice sportivo (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il giudice sportivo ha fermato per un turno Kamil Glik, espulso con rosso diretto nel primo tempo della trasferta di Como. Il difensore salterà dunque solo il prossimo impegno casalingo contro il Perugia di domenica sera. Tra gli altri provvedimenti si segnalano le due giornate di squalifica comminate al centrocampista dell’Ascoli, Marcel Buchel, che paga una spinta ai danni di un avversario al triplice fischio della partita con il Brescia persa al Del Duca. Completa il quadro degli squalificati Marco Calderoni del Vicenza, espulso per doppia ammonizione nell’ultimo match interno con la Cremonese. Nel Perugia, prossimo avversario della Strega, si segnala la squalifica dell’allenatore dei portieri Massimo Gazzoli, per comportamento scorretto nei confronti di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ilha fermato per unKamil, espulso con rosso diretto nel primo tempo della trasferta di Como. Il difensore salterà dunque solo il prossimo impegno casalingo contro il Perugia di domenica sera. Tra gli altrisi segnalano le due giornate di squalifica comminate al centrocampista dell’Ascoli, Marcel Buchel, che paga una spinta ai danni di un avversario al triplice fischio della partita con il Brescia persa al Del Duca. Completa il quadro degli squalificati Marco Calderoni del Vicenza, espulso per doppia ammonizione nell’ultimo match interno con la Cremonese. Nel Perugia, prossimo avversario della Strega, si segnala la squalifica dell’allenatore dei portieri Massimo Gazzoli, per comportamento scorretto nei confronti di ...

