Un Posto al Sole, trama 28 settembre: Niko e Franco vicini alla verità (Di martedì 28 settembre 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole 28 settembre 2021 con una verità sull'aggressione di Susanna che sembra essere sempre più vicina. La scoperta di Franco Una nuova puntata Un Posto al Sole oggi 28 settembre, in onda dalle ore 20.40 sempre su Rai Tre. Sono ore importanti per la polizia che sta cercando il vero responsabile dell'aggressione di Susanna. La ragazza è mantenuta in uno stato di coma dai medici, mentre il procuratore continua a dimostrare i suoi sospetti su Renato Poggi. Adele ha parlato con Giulia e Niko, dicendo che Mauro l'infermiere è il suo compagno da qualche tempo e che Susanna non accettava questa unione. Per la ragazza infatti, questo Mauro nascondeva qualcosa e non lo voleva vedere girare per ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 settembre 2021) Anticipazioni Unal282021 con unasull'aggressione di Susanna che sembra essere sempre più vicina. La scoperta diUna nuova puntata Unaloggi 28, in onda dalle ore 20.40 sempre su Rai Tre. Sono ore importanti per la polizia che sta cercando il vero responsabile dell'aggressione di Susanna. La ragazza è mantenuta in uno stato di coma dai medici, mentre il procuratore continua a dimostrare i suoi sospetti su Renato Poggi. Adele ha parlato con Giulia e, dicendo che Mauro l'infermiere è il suo compagno da qualche tempo e che Susanna non accettava questa unione. Per la ragazza infatti, questo Mauro nascondeva qualcosa e non lo voleva vedere girare per ...

