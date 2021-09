Un posto al sole anticipazioni 29 settembre 2021: la scoperta di Franco è inquietante (Di martedì 28 settembre 2021) Un posto al sole torna domani, mercoledì 29 settembre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata: Franco continua a indagare ma la nuova pista questa volta è inquietante. Un posto al sole torna domani, mercoledì 29 settembre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Nelle anticipazioni Franco potrebbe essere sulla pista giusta rispetto all'aggressore di Susanna. Niko induce Pasquale a raccontargli tutto quello che è successo tra lui e Susanna. Grazie alle ricerche di Franco, però, i sospetti sembrano convergere su un altro indiziato ma questa volta si tratta di una persona davvero inquietante. Serena, seppur con una certa difficoltà, cerca di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 settembre 2021) Unaltorna domani, mercoledì 29, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata:continua a indagare ma la nuova pista questa volta è. Unaltorna domani, mercoledì 29, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Nellepotrebbe essere sulla pista giusta rispetto all'aggressore di Susanna. Niko induce Pasquale a raccontargli tutto quello che è successo tra lui e Susanna. Grazie alle ricerche di, però, i sospetti sembrano convergere su un altro indiziato ma questa volta si tratta di una persona davvero. Serena, seppur con una certa difficoltà, cerca di ...

