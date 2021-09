Un patto fondato su lavoro e responsabilità di impresa e sindacato (Di martedì 28 settembre 2021) La strada per uno sviluppo equilibrato e sostenibile, nelle condizioni e nel tempo, passa da originali sintesi tra costruzione di ricchezza e coesione sociale, tra produttività e solidarietà. Sta qui il valore politico e programmatico di quel “patto per la ripresa” annunciato dal premier Mario Draghi all’Assemblea di Confindustria, prendendo spunto dal discorso pronunciato dal presidente dell’associazione degli imprenditori Carlo Bonomi. Servono relazioni industriali positive, costruite sul dialogo e non sulle contrapposizioni ideologiche e pregiudiziali. Intese sui temi del lavoro e dei redditi. Accordi che favoriscano gli investimenti, l’innovazione, la competitività, l’inclusione di giovani e donne nei processi produttivi ma anche la valorizzazione di conoscenze e competenze dei lavoratori più anziani, che non sono certo da “rottamare”. L’invito di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) La strada per uno sviluppo equilibrato e sostenibile, nelle condizioni e nel tempo, passa da originali sintesi tra costruzione di ricchezza e coesione sociale, tra produttività e solidarietà. Sta qui il valore politico e programmatico di quel “per la ripresa” annunciato dal premier Mario Draghi all’Assemblea di Confindustria, prendendo spunto dal discorso pronunciato dal presidente dell’associazione degli imprenditori Carlo Bonomi. Servono relazioni industriali positive, costruite sul dialogo e non sulle contrapposizioni ideologiche e pregiudiziali. Intese sui temi dele dei redditi. Accordi che favoriscano gli investimenti, l’innovazione, la competitività, l’inclusione di giovani e donne nei processi produttivi ma anche la valorizzazione di conoscenze e competenze dei lavoratori più anziani, che non sono certo da “rottamare”. L’invito di ...

