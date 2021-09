Ufficio Postale di Viale Principe di Napoli, tra 90 giorni la riapertura (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Ufficio Postale Benevento 1 di Viale Principe di Napoli 62, che ha interrotto le proprie attività giovedì scorso, riaprirà presto nei locali ristrutturati del vicinissimo Viale Trieste e Trento. “Nelle ultime settimane, raccogliendo le preoccupazioni del personale come dei residenti del quartiere che rischiavano di veder svanire un importante servizio, ho approfondito la questione con i vertici dell’azienda” spiega in una nota il sindaco Clemente Mastella. “Proprio in queste ore – prosegue – mi è stata comunicata la prossima riapertura dell’Ufficio grazie alla disponibilità di adeguati locali individuati nelle vicinanze. Le strutture scelte dovranno essere prima sottoposte a lavori di adeguamento e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Benevento 1 didi62, che ha interrotto le proprie attività giovedì scorso, riaprirà presto nei locali ristrutturati del vicinissimoTrieste e Trento. “Nelle ultime settimane, raccogliendo le preoccupazioni del personale come dei residenti del quartiere che rischiavano di veder svanire un importante servizio, ho approfondito la questione con i vertici dell’azienda” spiega in una nota il sindaco Clemente Mastella. “Proprio in queste ore – prosegue – mi è stata comunicata la prossimadell’grazie alla disponibilità di adeguati locali individuati nelle vicinanze. Le strutture scelte dovranno essere prima sottoposte a lavori di adeguamento e ...

Advertising

anteprima24 : ** Ufficio Postale di via Napoli, tra 90 giorni la #Riapertura ** - natavlie : vabbè niente postino pure oggi sto per presentarmi all’ufficio postale con un ?? non sto scherzando sono PIENA il mo… - LisaBettaAlMare : @PosteSpedizioni @kamikazz82 Ma quindi date per buono che quando uno entra in un ufficio postale gli vada sicuramen… - 0x526F63636F : @PosteNews all'ufficio postale di viale marelli a sesto san giovanni due impiegati tengono la mascherina sul mento. Vi sembra normale?!? - iBlulady : Quando sta per arrivare il tuo turno e c’è la tipa che appartiene alla categoria “Dio, ti prego, fai che non mi cap… -