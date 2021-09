Ufficiale | l’Intercontinentale tra Italia e Argentina si giocherà | la data

Leggi su rompipallone

(Di martedì 28 settembre 2021) UEFA e CONMEBOL hanno annunciato quest’oggi l’ampliamento della loro cooperazione esistente e l’organizzazione di una partita tra i vincitori di UEFA EURO 2020 () e i vincitori della CONMEBOL Copa América 2021 (). Il grande match si disputerà nel giugno del 2022. La sede non è ancora stata scelta e sarà comunicata più avanti. A riferire la notizia è Fabrizio Romano con un tweet.andwill play against each other in June 2022. Conmebol announced the agreement with UEFA for the new Copa EuroAmerica – the stadium is still to be decided. Champions of Europe and South America will meet in this new special match. pic.twitter.com/HRtKjEXhw9— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2021 L’organizzazione di questa partita è solo una parte dell’espansione e della collaborazione tra ...