Ufficiale | il Giudice Sportivo ‘grazia’ Zaniolo dopo il gesto nel derby

Il Giudice Sportivo grazia Zaniolo dopo il gesto a fine derby nei confronti dei tifosi della Lazio: solo una multa per il centrocampista della Roma Il Giudice Sportivo 'grazia' Nicolò Zaniolo che alla fine del derby contro la Lazio si era reso protagonista di un gesto censurabile nei confronti dei tifosi biancocelesti che lo avevano

