Ufficiale: Fabio Cannavaro lascia il Guangzhou (Di martedì 28 settembre 2021) Il Guangzhou FC ha ufficializzato sul social Weibo la rescissione del contratto di Fabio Cannavaro che quindi non è più l’allenatore del club cinese: “Dopo trattative amichevoli, il Guangzhou Evergrande ha deciso di rescindere il contratto di Fabio Cannavaro. Ringraziamo profondamente Fabio Cannavaro per il suo immenso sforzo e il suo contributo positivo al club, e gli auguriamo il meglio per il resto della sua carriera”. Questa notizia arriva alla luce dei recenti problemi finanziari della società cinese. FOTO: Twitter Ufficiale Cannavaro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) IlFC ha ufficializzato sul social Weibo la rescissione del contratto diche quindi non è più l’allenatore del club cinese: “Dopo trattative amichevoli, ilEvergrande ha deciso di rescindere il contratto di. Ringraziamo profondamenteper il suo immenso sforzo e il suo contributo positivo al club, e gli auguriamo il meglio per il resto della sua carriera”. Questa notizia arriva alla luce dei recenti problemi finanziari della società cinese. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

