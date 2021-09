UFFICIALE - Accordo tra UEFA e CONMEBOL | Italia e Argentina si sfideranno a giugno

(Di martedì 28 settembre 2021) La notizia era già nell'aria dai giorni immediatamente successivi alla vittoria dell'Europeo da parte dell'e della Copa America da parte dell', ma ora èsi2022. La sede al momento è ancora in attesa di conferma, sebbene si vociferi dello stadio Diego Armando Maradona, visto anche l'intreccio nel nome del "D10S" del calcio. La sfida tra le due nazionali non sarà un unicum, ma questa collaborazione sarà la prima di almeno tre edizioni in cui sii campioni d'Europa e quelli del Sudamerica. Inoltre l’raggiunto traprevede anche l’apertura di un ufficio congiunto a Londra con l’obiettivo di coordinare ...

Inoltre l'raggiunto tra UEFA e CONMEBOL prevede anche l'apertura di un ufficio congiunto a ... paesi, continenti e culture', le parole del comunicato stilato nel sitoUEFA. La gara è ...Tutto è stato deciso: la sfida tra Italia e Argentina si farà. L'incontro, fissato per giugno 2022 mentre la sede è ancora ignota, nasce come Campioni d'Europa Vs vincitori della Copa America, ma sull ...L'Italia, campione d'Europa, affronterà l'Argentina campione del Sudamerica in gara secca a giugno del 2022. Rimane da definire la sede del match.