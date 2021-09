UEFA Youth League | Milan-Atletico Madrid 1-1

(Di martedì 28 settembre 2021) IlPrimavera ha pareggiato per 1-1 con i pari età dell’, in una gara valida per la seconda giornata della. Ospiti in vantaggio al 22? con El Jebari, il pareggio rossonero al 45? di Gala. In classifica,salgono ad 1 punto.

...League, e non fornirà nemmeno un servizio di diretta streaming video . Per avere accesso alle informazioni utili sul match potrete dunque consultare, liberamente, il sito ufficiale della...Di conseguenza, Shakhtar Inter Primavera si sarebbe dovuta disputare, ma laaveva deciso altrimenti: a causa della pandemia di Coronavirus, il programma dellaLeague era stato ...Finisce in parità la 2a partita di Youth League per il Milan Primavera. Per i rossoneri un 1-1, contro l'Atletico, che muove la classifica ...Diretta Milan Primavera Atletico Madrid (risultato finale 1-1): un punto a testa nella partita valida per la Youth League, seconda giornata nel gruppo B.