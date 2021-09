Uefa Youth League: Casadei gol, Inter batte Shakhtar 1-0 (Di martedì 28 settembre 2021) L’Inter Primavera ha battuto per 1-0 lo Shakhtar Donetsk, in una gara valida per la quarta giornata della Uefa Youth League. Partita molto combattuta in avvio, lo Shakhtar controlla maggiormente il possesso della palla, l’Inter dal canto suo si difende in maniera ordinata e riparte. Intorno a metà frazione cresce l’U19 di Chivu, Abiuso calcia in porta ma risponde presente l’estremo difensore di casa. Al 31’ passano a condurre i nerazzurri con Casadei: cross pennellato dalla sinistra di Carboni ed inserimento in testa vincente del centrocampista classe 2003. Con questo successo l’Inter – dopo il pareggio contro il Real Madrid nella prima giornata – sale a 4 punti nel Gruppo D della Uefa Youth ... Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) L’Primavera ha battuto per 1-0 loDonetsk, in una gara valida per la quarta giornata della. Partita molto combattuta in avvio, locontrolla maggiormente il possesso della palla, l’dal canto suo si difende in maniera ordinata e riparte. Intorno a metà frazione cresce l’U19 di Chivu, Abiuso calcia in porta ma risponde presente l’estremo difensore di casa. Al 31’ passano a condurre i nerazzurri con: cross pennellato dalla sinistra di Carboni ed inserimento in testa vincente del centrocampista classe 2003. Con questo successo l’– dopo il pareggio contro il Real Madrid nella prima giornata – sale a 4 punti nel Gruppo D della...

