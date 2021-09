UEFA all' attacco contro la Superlega | la mossa ufficiale di Ceferin

Advertising

MarcelloChirico : L'oligarca non molla: ricusato il giudice di Madrid e presentato appello contro #Superlega . Rantoli di un potere m… - SkySport : #Superlega, dalla Spagna ultimatum all'Uefa: 'Annulli sanzioni contro Juve, Barça e Real' #SkySport - ESANYA_ : RT @SkySport: #Superlega, dalla Spagna ultimatum all'Uefa: 'Annulli sanzioni contro Juve, Barça e Real' #SkySport - giosan62 : @dodena66 Salve Lorena. Dalle ultime ' news' sembra che l'uefa sia ripartita all'attacco. Ricusato il giudice di Madrid. Ceferin ?? - Fede__Mere : RT @MarcelloChirico: L'oligarca non molla: ricusato il giudice di Madrid e presentato appello contro #Superlega . Rantoli di un potere mopo… -

Ultime Notizie dalla rete : UEFA all

... una Coppa('89), due Coppe Italia ('76 e '87), una Supercoppa italiana ('90). Insieme con ...'epoca, il Napoli combatteva contro il Milan. Ora sono in cinque, le altre sono comparse. Sarà ...Per avere accesso alle informazioni utili sul match potrete dunque consultare, liberamente, il sito ufficiale della'indirizzo www..com, e ovviamente le pagine che le due società mettono ...Un nuovo capitolo si aggiunge alla vicenda Superlega. Il Tribunale di Madrid ha disposto ieri l'annullamento delle sanzioni pendenti su Juventus, Barcellona e Real Madrid, minacciando, in caso di manc ...Dopo la cancellazione dei procedimenti disciplinari contro Barcellona, Juventus e Real Madrid, la Uefa passa al contrattacco presentando una mozione di ricusazione del giudice del Tribunale di Madrid ...