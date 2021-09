U&D, volano schiaffi in studio: Maria De Filippi censura la puntata (Di martedì 28 settembre 2021) Non c’è niente di più diseducativo che un atteggiamento violento, e Maria De Filippi non ha voluto far passare un messaggio negativo proprio in quello che è il suo show di punta. Per questo, durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne ha deciso di censurare alcune scene, ma che cosa è successo davvero? A rivelare i dettagli dell’accaduto è il sito Il Vicolo delle News, che ha riportato il racconto di alcuni fan presenti durante la ripresa delle nuove puntate del programma – che andranno in onda nelle prossime settimane. Secondo quanto si apprende, la vicenda si sarebbe svolta durante la stessa registrazione in cui Maria De Filippi ha cacciato il tronista Joele: un appuntamento decisamente molto movimentato. Ma, al contrario di quanto successo al ragazzo, l’episodio in questione non dovrebbe essere ... Leggi su dilei (Di martedì 28 settembre 2021) Non c’è niente di più diseducativo che un atteggiamento violento, eDenon ha voluto far passare un messaggio negativo proprio in quello che è il suo show di punta. Per questo, durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne ha deciso dire alcune scene, ma che cosa è successo davvero? A rivelare i dettagli dell’accaduto è il sito Il Vicolo delle News, che ha riportato il racconto di alcuni fan presenti durante la ripresa delle nuove puntate del programma – che andranno in onda nelle prossime settimane. Secondo quanto si apprende, la vicenda si sarebbe svolta durante la stessa registrazione in cuiDeha cacciato il tronista Joele: un appuntamento decisamente molto movimentato. Ma, al contrario di quanto successo al ragazzo, l’episodio in questione non dovrebbe essere ...

