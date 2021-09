Ubriaca e drogata al volante, la vip si schianta con l’auto e finisce in ospedale: “Era in gravi condizioni” (Di martedì 28 settembre 2021) Arrestata per sospetta guida in stato di ubriachezza subito dopo un incidente. È quanto capitato alla supermodella di fama internazionale Katie Price. La notizia arriva da oltremanica, a darla è il Mirror. A quanto pare a Katrina Amy Alexandra Alexis, questo il suo vero nome, sono stati riscontrati livelli di alcol e droghe superiori ai livelli consentiti. La donna ha avuto un incidente nel West Sussex, costa sud-orientale dell’Inghilterra, e al momento è ricoverata in ospedale dove sta ricevendo le cure del caso. Al quotidiano inglese una fonte della polizia ha riferito che il sinistro è avvenuto martedì 28 settembre nei pressi di Partridge Green intorno alle 6 e 20 del mattino. “Una donna di 43 anni – prosegue la nota – è stata arrestata perché sospettata di avere livelli di alcol e droga superiori ai limiti ed è stata portata in ospedale dove è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Arrestata per sospetta guida in stato di ubriachezza subito dopo un incidente. È quanto capitato alla supermodella di fama internazionale Katie Price. La notizia arriva da oltremanica, a darla è il Mirror. A quanto pare a Katrina Amy Alexandra Alexis, questo il suo vero nome, sono stati riscontrati livelli di alcol e droghe superiori ai livelli consentiti. La donna ha avuto un incidente nel West Sussex, costa sud-orientale dell’Inghilterra, e al momento è ricoverata indove sta ricevendo le cure del caso. Al quotidiano inglese una fonte della polizia ha riferito che il sinistro è avvenuto martedì 28 settembre nei pressi di Partridge Green intorno alle 6 e 20 del mattino. “Una donna di 43 anni – prosegue la nota – è stata arrestata perché sospettata di avere livelli di alcol e droga superiori ai limiti ed è stata portata indove è ...

