“Tutti devono sapere perché sono uscito”. Fatti pesantissimi al GF Vip: Andrea Zelletta, la bomba dopo un anno (Di martedì 28 settembre 2021) Dentro la casa del Grande Fratello Vip Andrea Zelletta c’era entrato lo scorso anno. Un percorso a ostacoli e un terzo posto che sapeva di vittoria. In mezzo l’amicizia poi naufragata con Pierpaolo Pretelli, sulle ragioni della quale nessuno ancora sa niente e l’uscita misteriosa dalla casa bunker quando il gioco era ancora in corsa. Per lui non ci fu squalifica (Signorini si limitò a richiamarlo), ma la questione fece crescere la curiosità tra il pubblico. A distanza di mesi Andrea Zelletta ha fornito tutte le risposte, sottolineando che la decisione di vuotare il sacco quasi certamente non sarà presa bene dagli autori del reality show. Lo ha fatto nel corso dell’ultima puntata di GF Vip Party, show condotto da Gaia Zorzi e Giulia Salemi. “Allora – ha esordito Zelletta – anche se ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Dentro la casa del Grande Fratello Vipc’era entrato lo scorso. Un percorso a ostacoli e un terzo posto che sapeva di vittoria. In mezzo l’amicizia poi naufragata con Pierpaolo Pretelli, sulle ragioni della quale nessuno ancora sa niente e l’uscita misteriosa dalla casa bunker quando il gioco era ancora in corsa. Per lui non ci fu squalifica (Signorini si limitò a richiamarlo), ma la questione fece crescere la curiosità tra il pubblico. A distanza di mesiha fornito tutte le risposte, sottolineando che la decisione di vuotare il sacco quasi certamente non sarà presa bene dagli autori del reality show. Lo ha fatto nel corso dell’ultima puntata di GF Vip Party, show condotto da Gaia Zorzi e Giulia Salemi. “Allora – ha esordito– anche se ...

