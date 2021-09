Tuchel: 'Kanté positivo al Covid. Temo l'orgoglio della Juve' (Di martedì 28 settembre 2021) L'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel parla in conferenza prima della partenza della squadra in direzione Torino, e mette subito in guardia i suoi alla vigilia con la Juventus. 'È un grande club con ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 settembre 2021) L'allenatore del Chelsea Thomasparla in conferenza primapartenzasquadra in direzione Torino, e mette subito in guardia i suoi alla vigilia con lantus. 'È un grande club con ...

Advertising

GiovaAlbanese : Verso #JuveChelsea #UCL ?? #Tuchel dovrà fare a meno di #Kante per un problema fisico, un'assenza pesante in mezzo… - SkySport : Kanté positivo al Covid, salterà Juve-Chelsea: Tuchel lo rivela in conferenza #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague… - amThomas_David : RT @Gazzetta_it: Tuchel: 'Kanté positivo al Covid. Temo l'orgoglio della Juve' - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Tuchel: 'Kanté positivo al Covid. Temo l'orgoglio della Juve' - Pall_Gonfiato : Tegola #Chelsea, #Tuchel: '#Kante risultato positivo al #Covid'. Il francese salterà la #Juventus -