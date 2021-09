Trieste: nella Grotta Gigante tutto il fascino del sottosuolo (Di martedì 28 settembre 2021) Ci starebbe intero il Duomo di Milano (Madonnina esclusa): l'antro maggiore della spettacolare Grotta Gigante è infatti alto 98 metri e lungo 228, per una larghezza di quasi 80. Simile alle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 settembre 2021) Ci starebbe intero il Duomo di Milano (Madonnina esclusa): l'antro maggiore della spettacolareè infatti alto 98 metri e lungo 228, per una larghezza di quasi 80. Simile alle ...

Advertising

Ettore_Rosato : Tour nella mia #Trieste con @elenabonetti in 4 scatti. Prima all’#ICPT centro d’eccellenza per la ricerca, poi con… - Open_gol : Nella palestra del pugile con i tatuaggi nazisti, gestita da un ex Forza Nuova oggi candidato con Fratelli d'Italia… - IcsOnlus : Il sottosegretario Molteni, nella sua visita elettorale a Trieste, ha chiesto a gran voce la ripresa delle “riammis… - PaolaBarbero9 : RT @Ettore_Rosato: Tour nella mia #Trieste con @elenabonetti in 4 scatti. Prima all’#ICPT centro d’eccellenza per la ricerca, poi con i vol… - RobertoSignore7 : RT @Ettore_Rosato: Tour nella mia #Trieste con @elenabonetti in 4 scatti. Prima all’#ICPT centro d’eccellenza per la ricerca, poi con i vol… -