Triathlon | Desmarais del CN Posillipo è campionessa regionale campana

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Fenomenale prestazione dell’atleta del Circolo NauticoCatherine, nuovadopo le gara del X Sunsetsprint, valida come campionatoassoluto e di categoria. L’atleta dirossoverde ha chiuso il circuito in 1:12,23 seguita da Martina Rocco (1:13,44) e Claudia Casola (1:15,19). Oltre alla vincitrice assoluta si è contraddistinto tutto il reparto femminile della squadra con Maria Luigia Perenze,Juniores, ed Antonietta IoimeYouth B. Bronzo per la esordiente e nuovo acquisto della squadra Natacha Fernandes nella categoria S4. In ...