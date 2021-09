Trattativa, trent’anni dopo scopriamo che lo Stato non può condannare se stesso (Di martedì 28 settembre 2021) di Antonio Marino Dispiace per i media che incessantemente continuano a diffondere il verbo per cui la Trattativa tra lo Stato e la mafia non sia mai esistita e, dunque, sia la Procura di Palermo sia i giudici di primo grado sono degli strambi visionari. Il dispositivo però con cui la Corte d’assise d’Appello ha assolto gli esponenti dello Stato imputati nel processo dice l’esatto contrario. Sarebbe Stato molto meno preoccupante se i giudici avessero detto, come sostengono in molti, che mai uomini dei carabinieri si abbassarono a trattare con Cosa Nostra per conto dello Stato. Se fosse Stato così, ciò avrebbe significato che la Trattativa fu solo un teorema mai verificatosi perché mai lo Stato avrebbe potuto trattare con la sua negazione, ovvero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) di Antonio Marino Dispiace per i media che incessantemente continuano a diffondere il verbo per cui latra loe la mafia non sia mai esistita e, dunque, sia la Procura di Palermo sia i giudici di primo grado sono degli strambi visionari. Il dispositivo però con cui la Corte d’assise d’Appello ha assolto gli esponenti delloimputati nel processo dice l’esatto contrario. Sarebbemolto meno preoccupante se i giudici avessero detto, come sostengono in molti, che mai uomini dei carabinieri si abbassarono a trattare con Cosa Nostra per conto dello. Se fossecosì, ciò avrebbe significato che lafu solo un teorema mai verificatosi perché mai loavrebbe potuto trattare con la sua negazione, ovvero ...

