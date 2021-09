Tragedia nel napoletano, ricerche finite: Luigi ritrovato senza vita in un terreno (Di martedì 28 settembre 2021) Sono terminate nel modo più tragico e inaspettato le ricerche di Luigi De Luca, il giovane 24enne di Sant’Anastasia scomparso alle di questa notte. Purtroppo il corpo di Luigi è stato ritrovato senza vita in terreno poco distante dalla sua casa. Al momento le cause del decesso sono ancora da accertare. Sul posto sono giunti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 28 settembre 2021) Sono terminate nel modo più tragico e inaspettato lediDe Luca, il giovane 24enne di Sant’Anastasia scomparso alle di questa notte. Purtroppo il corpo diè statoinpoco distante dalla sua casa. Al momento le cause del decesso sono ancora da accertare. Sul posto sono giunti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

