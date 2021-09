Tragedia nel Milanese | due operai morti congelati nel deposito di azoto liquido dell’Humanitas di Pieve Emanuele

(Di martedì 28 settembre 2021) Il ministro Orlando: « Purtroppo i limiti che oggi registriamo sono il frutto di scelte non fatte in passato»

Advertising

ZZiliani : Impazzano nel web i video dei vergognosi insulti razzisti rivolti a #Maignan prima di #JuventusMilan; superato lo s… - LaNotiziaQuoti : Non si arresta la scia di incidenti che hanno protagonisti giovanissimi. Stavolta è successo nel capoluogo di regio… - GrazianiAngela : @La7tv Molto triste sentire lo sciacallaggio della signora Cucchi (reclutata nel PD). La sua famiglia ha buttato fu… - Ref1Oct17 : RT @INGVvulcani: Molti video dell'eruzione di La Palma diffusi sui 'social' mostrano scene che sembrano fotocopie dei momenti della tragedi… - artvworld : @TaroYamada80 @blaco_luca @Curci_Andrea la haas nel 2015 ebbe la ferrari dell'anno scorso e arrivò settima da rooki… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nel

Leggi ancheMilanese, due operai morti congelatideposito di azoto liquido dell'Humanitas di Pieve Emanuele... una che era ancoragrembo della mamma. "È giusto andare avanti " scrive Renza Bucci " ma è ...che la sua presenza serve innanzitutto a premere sul ricordo in quella che è stata una...La relazione depositata oggi 28 settembre in Corte d'appello a Sassari, dove è in corso il processo di secondo grado ...Milano, l’incidente nel campus dell’ospedale. Trovati sulle scale che portano a un deposito. Avevano 42 e 46 anni, si indaga per omicidio colposo ...