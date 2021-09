Traffico di influenze, rinviato a giudizio il padre di Renzi (Di martedì 28 settembre 2021) Il padre dell'ex premier Matteo Renzi, Tiziano, è stato rinviato a giudizio nell'ambito di uno dei filoni della maxi - inchiesta della procura di Roma sul caso Consip. L'accusa nei confronti di Renzi ... Leggi su leggo (Di martedì 28 settembre 2021) Ildell'ex premier Matteo, Tiziano, è statonell'ambito di uno dei filoni della maxi - inchiesta della procura di Roma sul caso Consip. L'accusa nei confronti di...

