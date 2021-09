Torvaianica | allestisce serra di marijuana in casa | 34enne beccato dai Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 settembre 2021) Prima una via vai sospetto che ha attirato l’attenzione deidella Stazione di, che stavano facendo dei controlli nella zona del litorale di Pomezia, poi la perquisizione e la scoperta di una piccoladomestica diben attrezzata in. Con tanto di lampada, ventilatori, attrezzature varie e un bilancino. Pomezia,dinel box All’interno dellasono state trovate cinque piante del peso complessivo di 3 kg di fogliame, più poche decine di grammi già essiccati e pronti per la vendita. Per il ragazzo, unoriginario di Frascati, sono subito scattate le manette e idella Compagnia di Pomezia lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari, in ...