Torre Annunziata, al via i lavori per la pista ciclabile (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Sono iniziati i lavori che interessano il tratto di Torre Annunziata (Napoli) per la realizzazione della pista ciclopedonale ”dal Vesuvio al Mare”, che attraverserà il territorio compreso tra la città oplontina e San Giuseppe Vesuviano, passando per Boscoreale e Terzigno. Il progetto, finanziato con fondi della Regione Campania, prevede la riqualificazione del tratto della rete ferroviaria Cancello-Torre Annunziata, dismesso dal dicembre 2005. Oltre alla costruzione di una pista ciclabile di 12 chilometri, verranno recuperati gli spazi ferroviari un tempo esistenti e saranno trasformati in aree verdi attrezzate. ”Si tratta di un’opera importante sotto diversi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Sono iniziati iche interessano il tratto di(Napoli) per la realizzazione dellaciclopedonale ”dal Vesuvio al Mare”, che attraverserà il territorio compreso tra la città oplontina e San Giuseppe Vesuviano, passando per Boscoreale e Terzigno. Il progetto, finanziato con fondi della Regione Campania, prevede la riqualificazione del tratto della rete ferroviaria Cancello-, dismesso dal dicembre 2005. Oltre alla costruzione di unadi 12 chilometri, verranno recuperati gli spazi ferroviari un tempo esistenti e saranno trasformati in aree verdi attrezzate. ”Si tratta di un’opera importante sotto diversi ...

anteprima24 : ** Torre Annunziata, al via i lavori per la pista ciclabile ** - MarinoBruschini : RT @NapoliToday: #Cronaca Cocaina dal Sud America per i clan di Torre Annunziata: scoperta nel porto di Salerno - FF_AAediPolizia : RT @concentrazione: #camorra Cocaina dal Sud America per i clan di Torre Annunziata: scoperta nel porto di Salerno - concentrazione : #camorra Cocaina dal Sud America per i clan di Torre Annunziata: scoperta nel porto di Salerno… - NapoliToday : #Cronaca Cocaina dal Sud America per i clan di Torre Annunziata: scoperta nel porto di Salerno… -