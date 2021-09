Torino-Juventus, Juric perde un protagonista: squalificato il difensore granata (Di martedì 28 settembre 2021) Buone e cattive notizie per le due parti di Torino arrivano dal comunicato del Giudice Sportivo. I tifosi granata dovranno accettare il fatto di non vedere uno dei protagonisti della loro squadra a difendere contro la Juventus. Il giocatore in questione è Koffi Djidji, difensore ivoriano che nella scorsa giornata di Serie A ha rimediato un cartellino rosso negli ultimi minuti di Venezia-Torino. Problema non da poco adesso per Juric che dovrà risistemare la difesa in vista del Derby della Mole di questo sabato. Il centrale granata è stato uno dei punti saldi di questo inizio di stagione del Torino, rimanendo in panchina solo contro la Salernitana. La Juventus cercherà di approfittare di questa importante mancanza, anche se dovrà ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 28 settembre 2021) Buone e cattive notizie per le due parti diarrivano dal comunicato del Giudice Sportivo. I tifosidovranno accettare il fatto di non vedere uno dei protagonisti della loro squadra a difendere contro la. Il giocatore in questione è Koffi Djidji,ivoriano che nella scorsa giornata di Serie A ha rimediato un cartellino rosso negli ultimi minuti di Venezia-. Problema non da poco adesso perche dovrà risistemare la difesa in vista del Derby della Mole di questo sabato. Il centraleè stato uno dei punti saldi di questo inizio di stagione del, rimanendo in panchina solo contro la Salernitana. Lacercherà di approfittare di questa importante mancanza, anche se dovrà ...

