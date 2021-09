Torino, infortunio Ansaldi: l’esterno rischia di saltare la Juventus (Di martedì 28 settembre 2021) Il Torino rischia di perdere Christian Ansaldi contro la Juventus: trauma contusivo al ginocchio sinistro per l’argentino Il Torino rischia di perdere Christian Ansaldi contro la Juventus. l’esterno argentino, secondo quanto riportato da Sky Sport, non si è allenato oggi a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro per l’argentino. Il calciatore verrà valutato nelle prossime ore dallo staff sanitario granata, ma è alta la probabilità che salti il derby. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Ildi perdere Christiancontro la: trauma contusivo al ginocchio sinistro per l’argentino Ildi perdere Christiancontro laargentino, secondo quanto riportato da Sky Sport, non si è allenato oggi a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro per l’argentino. Il calciatore verrà valutato nelle prossime ore dallo staff sanitario granata, ma è alta la probabilità che salti il derby. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Torino infortunio Juve, Chiellini: 'Dybala fondamentale. Per fortuna salta poche partite' TORINO - Il capitano della Juventus , Giorgio Chiellini , si è presentato in conferenza stampa in ... L'anno scorso, infortunio a parte, ha fatto una stagione importante. Ora si porta dietro la scia ...

Juventus, Consob indaga su plusvalenze calciomercato/ 'Verifica ispettiva in corso' Infortunio Dybala e Morata/ Juventus, Allegri "Salteranno partite Chelsea e Torino" JUVENTUS, CONSOB INDAGA PLUSVALENZE CALCIOMERCATO: LE ULTIME NOTIZIE Questo, al momento, è tutto quello che si sa ...

Torino, infortuni Pjaca, Praet, Belotti e Izzo: gli aggiornamenti dall'infermeria FantaMaster Torino, il punto sugli infortuni in vista del derby contro la Juve Torino, il punto sugli infortuni in vista del derby contro la Juve: le ultime notizie in vista della sfida di sabato Il Torino è alle prese con qualche infortunio di troppo da gestire in vista del der ...

Torino, si ferma anche Ansaldi: derby a rischio Dopo il pareggio di Venzia, il Torino è tornato al lavoro al Filadelfia e per Juric non arrivano buone notizie perché si è fermato anche Cristian Ansaldi. Il laterale argentino ...

