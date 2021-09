Tor Bella Monaca, spaccio e evasioni: boom di arresti nelle ultime ore (Di martedì 28 settembre 2021) nelle ultime ore, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca in tre distinte attività, hanno arrestato due persone per droga e una terza per evasione, inoltre hanno segnalato alla Prefettura un assuntore di stupefacenti. 3 arresti a Tor Bella Monaca In via San Biagio Platani, i militari, al termine di un servizio di osservazione, hanno arrestato una 33enne romana, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti; la donna è stata bloccata subito dopo avere ceduto dello stupefacente ad un 54enne romano che è stato identificato e segnalato quale assuntore. Nel corso di perquisizione personale, l’arrestata è stata trovata in possesso di ben 24 dosi di cocaina del peso di circa 10 grammi, di 1 dose di hashish del peso di circa 5 grammi e della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021)ore, i Carabinieri della Stazione Roma Torin tre distinte attività, hanno arrestato due persone per droga e una terza per evasione, inoltre hanno segnalato alla Prefettura un assuntore di stupefacenti. 3a TorIn via San Biagio Platani, i militari, al termine di un servizio di osservazione, hanno arrestato una 33enne romana, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti; la donna è stata bloccata subito dopo avere ceduto dello stupefacente ad un 54enne romano che è stato identificato e segnalato quale assuntore. Nel corso di perquisizione personale, l’arrestata è stata trovata in possesso di ben 24 dosi di cocaina del peso di circa 10 grammi, di 1 dose di hashish del peso di circa 5 grammi e della ...

