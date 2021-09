Tik Tok sfonda il traguarda di un miliardo di utenti attivi al mese (Di martedì 28 settembre 2021) I download totali dell'app hanno già superato i due miliardi e Tik Tok ha già superato YouTube " in Usa e Gran Bretagna " per tempo quotidiano trascorso da un singolo utente a guardare i contenuti ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) I download totali dell'app hanno già superato i due miliardi e Tik Tok ha già superato YouTube " in Usa e Gran Bretagna " per tempo quotidiano trascorso da un singolo utente a guardare i contenuti ...

Social: i danni degli algoritmi: ora il Re è nudo, ecco perché Intelligenza Artificiale I social fanno ormai parte integrante delle nostre vite. Di loro abbiamo già detto tanto. Prendiamo per esempio Facebook e Tik Tok . Sono fra le app per smartphone più utilizzate e scaricate al mondo ma, secondo alcuni, anche fra le più pericolose, poiché in alcuni casi, con i loro algoritmi stanno fortemente ...

TikTok raggiunge un miliardo di utenti mensili La piattaforma di intrattenimento di origine cinese arriva alla personale cifra record di traffico mensile. Da luglio 2020 è stato registrato un ...

