Thembi Nkambule | la donna con l’HIV che aiuta ad avere una “buona morte”

(Di martedì 28 settembre 2021)è unache prova a cambiare le cose. E lo fa cercando di tenere viva una tradizione positiva. La tradizione positiva è quella della “”, ossia un’usanza in vigore nei Paesi africani per cui le persone prendono commiato dalla vita intorno alle persone che amano e cercando di risolvere i problemi che fino a quel momento restano irrisolti. Le persone che muoiono improvvisamente non possono farlo, e chi soffre per una lunga malattia dà tante preoccupazioni ai propri cari per il dolore che subisce. Cosìapplica la tradizione dellacon i malati di Aids. Come riporta la Bbc,vive in Eswatini, un Paese che presenta un tasso di incidenza del 26% di Hiv tra la ...