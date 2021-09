The Witcher 3 ha NPC 'fotorealistici' grazie all'ottimo lavoro di una IA (Di martedì 28 settembre 2021) Le tecnologie di Intelligenza Artificiale hanno fatto molta strada nel corso degli anni. "Allenandosi" su immagini di volti umani, questi algoritmi possono prendere i design dei personaggi di un gioco e farli sembrare quasi realistici. Usando l'intelligenza artificiale, un giocatore di The Witcher 3 ha creato un'intera galleria di NPC come apparirebbero nella vita reale. Algoritmi di intelligenza artificiale con set di dati dettagliati e di grandi dimensioni possono essere utilizzati per creare immagini che, sebbene false, sembrano realistiche. Il post dell'utente Reddit gutekx12 mostra il prima e il dopo di sette NPC di The Witcher 3. Per l'immagine creata dall'IA sul lato destro sembra che sia stata scattata una fotografia di una versione reale di ciascun personaggio. I dettagli sono incredibili e l'intelligenza artificiale ha fatto un ... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 settembre 2021) Le tecnologie di Intelligenza Artificiale hanno fatto molta strada nel corso degli anni. "Allenandosi" su immagini di volti umani, questi algoritmi possono prendere i design dei personaggi di un gioco e farli sembrare quasi realistici. Usando l'intelligenza artificiale, un giocatore di The3 ha creato un'intera galleria di NPC come apparirebbero nella vita reale. Algoritmi di intelligenza artificiale con set di dati dettagliati e di grandi dimensioni possono essere utilizzati per creare immagini che, sebbene false, sembrano realistiche. Il post dell'utente Reddit gutekx12 mostra il prima e il dopo di sette NPC di The3. Per l'immagine creata dall'IA sul lato destro sembra che sia stata scattata una fotografia di una versione reale di ciascun personaggio. I dettagli sono incredibili e l'intelligenza artificiale ha fatto un ...

