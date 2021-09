The Black Phone: la terrificante maschera indossata da Ethan Hawke nel poster creata da Tom Savini (Di martedì 28 settembre 2021) Il genio di Tom Savini dietro la raccapricciante maschera indossata da Ethan Hawke nel poster dell'horror Blumhouse The Black Phone. Grande è la curiosità intorno a The Black Phone, nuovo horror di Scott Derrickson prodotto da Blumhouse. Mentre il film terrorizza il Fantastic Fest, apprendiamo che la maschera indossata da Ethan Hawke nell'inquietante poster è stata creata da Tom Savini. The Black Phone uscirà nei cinema nel 2022. Da quanto sappiamo finora, Ethan Hawke interpreterà un sadico killer chiamato The Grabber, che possiamo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 settembre 2021) Il genio di Tomdietro la raccapricciantedaneldell'horror Blumhouse The. Grande è la curiosità intorno a The, nuovo horror di Scott Derrickson prodotto da Blumhouse. Mentre il film terrorizza il Fantastic Fest, apprendiamo che ladanell'inquietanteè statada Tom. Theuscirà nei cinema nel 2022. Da quanto sappiamo finora,interpreterà un sadico killer chiamato The Grabber, che possiamo ...

Advertising

SaturnEve137 : il fatto che al concerto di LA ci saranno probabilmente black swan, ON, shadow, Ego, Filter (... tutti i solo) e LG… - athousandpiece : andata a vedere se uzo aduba(crazy eyes)ha vinto dei premi per come ha recitato in orange is the new black e si ha… - catehatesyou : raga ho ritrovato una copia di the black parade dei mcr risalente alle medie voglio piangere - Black_Wings_14 : RT @Silviadallava1: A scuola, bambina di prima: 'Tu hai ancora la mamma? Sì? Che bello. Potete bere il thè caldo insieme.' La poesia è una… - ale_taia : @francescobertoz @PierinoSuperTru Black the Mall, rais store e un altro di cui ora non ricordo il nome, costicchian… -