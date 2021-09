Test medicina 2021, la graduatoria: come leggere i risultati e immatricolarsi (Di martedì 28 settembre 2021) Da questa mattina è possibile accedere all’agognata graduatoria per il Test di ingresso alla facoltà di medicina. Dalle 7 di questa mattina infatti, sul sito di universitaly, nella propria area personale si può consultare le graduatoria di merito nominativa emessa dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca). Una volta fatto accesso alla pagina personale, gli studenti troveranno al fianco del proprio nome quattro possibili alternative: assegnato, prenotato, in attesa, fine posti. Dopo la bufera sul Test – al quale hanno preso parte 76mila diplomati – le cui domande per molti sono risultate ambigue o sbagliate, è stata finalmente pubblicato l’elenco degli ammessi al corso di laurea. Il punteggio più alto fra i 55.116 candidati (82,4) è stato registrato in una prova per l’ingresso all’Università ... Leggi su tpi (Di martedì 28 settembre 2021) Da questa mattina è possibile accedere all’agognataper ildi ingresso alla facoltà di. Dalle 7 di questa mattina infatti, sul sito di universitaly, nella propria area personale si può consultare ledi merito nominativa emessa dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca). Una volta fatto accesso alla pagina personale, gli studenti troveranno al fianco del proprio nome quattro possibili alternative: assegnato, prenotato, in attesa, fine posti. Dopo la bufera sul– al quale hanno preso parte 76mila diplomati – le cui domande per molti sono risultate ambigue o sbagliate, è stata finalmente pubblicato l’elenco degli ammessi al corso di laurea. Il punteggio più alto fra i 55.116 candidati (82,4) è stato registrato in una prova per l’ingresso all’Università ...

Advertising

corazza20 : Quello che voglio fare è medicina quindi sia biologia sia infermieristica sono piani temporanei (sperando di entrar… - corazza20 : non sono passata a medicina e riproveró il test. Al momento sto seguendo già da un po’ le lezioni di scienze biolog… - offlazo : @Manu83449580 Dopo il diploma provai il test medicina e non entrai per poco davvero... entrai a biologia molecolare… - infoitsalute : Test medicina 2021 è uscita la graduatoria: risultati, punteggio minimo e come si legge - xrescuemeniall : Ragazzi c’è un modo per vedere la graduatoria nominativa di medicina anche senza aver fatto il test? -