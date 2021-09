Terza dose vaccino Covid, cosa c'è da sapere (Di martedì 28 settembre 2021) Terza dose di vaccino anti Covid ad anziani dagli 80 anni in su, personale e ospiti delle Rsa, ma anche ai sanitari over 60 anni o con patologie e soggetti fragili. Questo quanto disposto dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021)diantiad anziani dagli 80 anni in su, personale e ospiti delle Rsa, ma anche ai sanitari over 60 anni o con patologie e soggetti fragili. Questo quanto disposto dalla ...

Advertising

TgLa7 : Il presidente statunitense #JoeBiden riceverà la terza dose del vaccino contro il #Covid nel pomeriggio di oggi. Lo… - Corriere : Covid, il presidente Biden fa la terza dose del vaccino Pfizer in diretta tv - Agenzia_Ansa : 'La terza dose a tutti i medici, ognuno è a rischio'. E' la richiesta del presidente dell'Ordine dei Medici Fnomceo… - gioacchinobpb12 : RT @felicedavanzo: Non vorrei essere malpensante ma secondo me la terza dose agli ultraottantenni serve a risolvere i problemi economici de… - pataflora1 : RT @felicedavanzo: Non vorrei essere malpensante ma secondo me la terza dose agli ultraottantenni serve a risolvere i problemi economici de… -