Terza dose vaccino a tutti, Costa: “Ragionevole, attendiamo indicazioni” (Di martedì 28 settembre 2021) Terza dose di vaccino anti Covid a tutti? “E’ Ragionevole pensare che, col passare del tempo, si proceda in maniera abbastanza omogenea e diffusa con la somministrazione” della dose ‘booster’. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a ‘Timeline’ su Sky Tg24, sull’ipotesi di un nuovo richiamo esteso a tutti i cittadini, sul modello israeliano. “Noi – chiarisce il sottosegretario – ci affidiamo ai nostri enti regolatori: abbiamo Aifa, abbiamo il Cts, dobbiamo ovviamente rinnovare ogni giorno piena fiducia in loro, quindi attendiamo indicazioni”. Tuttavia “io credo – afferma Costa – che sia più una riflessione legata ai tempi di somministrazione, perché è chiaro che anche in questi casi occorre ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 settembre 2021)dianti Covid a? “E’pensare che, col passare del tempo, si proceda in maniera abbastanza omogenea e diffusa con la somministrazione” della‘booster’. Così il sottosegretario alla Salute Andreaa ‘Timeline’ su Sky Tg24, sull’ipotesi di un nuovo richiamo esteso ai cittadini, sul modello israeliano. “Noi – chiarisce il sottosegretario – ci affidiamo ai nostri enti regolatori: abbiamo Aifa, abbiamo il Cts, dobbiamo ovviamente rinnovare ogni giorno piena fiducia in loro, quindi”. Tuttavia “io credo – afferma– che sia più una riflessione legata ai tempi di somministrazione, perché è chiaro che anche in questi casi occorre ...

