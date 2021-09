Terza dose, si parte con gli over 80. Ma cosa fare con chi è risultato positivo dopo il vaccino? (Di martedì 28 settembre 2021) Una circolare breve, per mettere nero su bianco l’avvio ufficiale delle somministrazioni della terza dose come “booster”, cioè richiamo a un certo numero di mesi dalla seconda. Se dal 20 settembre i soggetti immunocompromessi stanno ricevendo la terza dose, nel loro caso è più corretto parlare di somministrazione addizionale, che fa dunque in qualche modo ancora parte del ciclo principale, piuttosto che di richiamo, e può infatti essere proposta a partire da 28 giorni dopo la seconda. Da oggi, secondo la comunicazione del ministero firmate da Giovanni Rezza, si può procedere con i veri e propri richiami da somministrare a sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Leggi su vanityfair (Di martedì 28 settembre 2021) Una circolare breve, per mettere nero su bianco l’avvio ufficiale delle somministrazioni della terza dose come “booster”, cioè richiamo a un certo numero di mesi dalla seconda. Se dal 20 settembre i soggetti immunocompromessi stanno ricevendo la terza dose, nel loro caso è più corretto parlare di somministrazione addizionale, che fa dunque in qualche modo ancora parte del ciclo principale, piuttosto che di richiamo, e può infatti essere proposta a partire da 28 giorni dopo la seconda. Da oggi, secondo la comunicazione del ministero firmate da Giovanni Rezza, si può procedere con i veri e propri richiami da somministrare a sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Advertising

Corriere : Covid, il presidente Biden fa la terza dose del vaccino Pfizer in diretta tv - TgLa7 : Il presidente statunitense #JoeBiden riceverà la terza dose del vaccino contro il #Covid nel pomeriggio di oggi. Lo… - MediasetTgcom24 : Covid, Joe Biden riceve la terza dose di vaccino #JoeBiden - MassimoMinarini : RT @signori_massimo: Fda sconsiglia la terza dose se non agli over 65... - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Vaccini: ultracentenaria vaccinata a Rieti con terza dose. Al via oggi nel Lazio per ospiti Rsa #ANSA -