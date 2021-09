Terza dose nel Lazio per gli Over 80, quando e come prenotare la vaccinazione (Di martedì 28 settembre 2021) Oltre 8 milioni e 250 mila le dosi di vaccino contro il Coronavirus che sono state somministrate nel Lazio, con l’82% della popoLazione Over 12 e l’88% di quella Over 18 vaccinata. Un vero e proprio “record”, un “traguardo” perché nel Lazio i tassi di copertura sono tra i più alti a livello europeo. Ma la ‘macchina’ non si ferma e dalla Pisana si dicono già pronti per somministrare il terzo richiamo agli Over 80. Terza dose nel Lazio per gli Over 80: ecco da quando e come prenotare “Nel Lazio siamo pronti a partire con la Terza dose di richiamo Covid, contestuale al vaccino antinfluenzale, non appena sarà disponibile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021) Oltre 8 milioni e 250 mila le dosi di vaccino contro il Coronavirus che sono state somministrate nel, con l’82% della popone12 e l’88% di quella18 vaccinata. Un vero e proprio “record”, un “traguardo” perché neli tassi di copertura sono tra i più alti a livello europeo. Ma la ‘macchina’ non si ferma e dalla Pisana si dicono già pronti per somministrare il terzo richiamo agli80.nelper gli80: ecco da“Nelsiamo pronti a partire con ladi richiamo Covid, contestuale al vaccino antinfluenzale, non appena sarà disponibile ...

