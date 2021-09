Terza dose in Campania, il programma: over 80 vaccinati dal medico di famiglia (Di martedì 28 settembre 2021) Sono poche migliaia, poco più di 5 mila in sette giorni, le terze dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Campania dal 20 settembre scorso, data di partenza del nuovo piano vaccinale fatto... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 settembre 2021) Sono poche migliaia, poco più di 5 mila in sette giorni, le terze dosi di vaccino anti-Covid somministrate indal 20 settembre scorso, data di partenza del nuovo piano vaccinale fatto...

Advertising

Corriere : Covid, il presidente Biden fa la terza dose del vaccino Pfizer in diretta tv - TgLa7 : Il presidente statunitense #JoeBiden riceverà la terza dose del vaccino contro il #Covid nel pomeriggio di oggi. Lo… - MediasetTgcom24 : Covid, Joe Biden riceve la terza dose di vaccino #JoeBiden - callmebarbarita : “La televisione” (cit. dei pazienti) sta dicendo che la terza dose si farà presso i medici di base. Peccato che ai… - KattInForma : Vediamoci Chiaro, 28 settembre 2021 - 'Terza dose, al via per i più fragili' -