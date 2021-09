Terza dose di vaccino anti-Covid: quando, quale e a chi. Tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – Terza dose di vaccino anti Covid ad anziani dagli 80 anni in su, personale e ospiti delle Rsa, ma anche ai sanitari over 60 anni o con patologie e soggetti fragili. Questo quanto disposto dalla circolare del ministero della Salute diffusa ieri con le indicazioni per la somministrazione della dose ‘booster’. Più in dettaglio, nel testo della si elencano punto per punto le categorie interessate: si tratta di anziani dagli 80 anni in su, personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani. E “in un momento successivo” i sanitari (esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario) che “svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”, a ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021) Roma –diad anziani dagli 80 anni in su, personale e ospiti delle Rsa, ma anche ai sanitari over 60 anni o con patologie e soggetti fragili. Questo quanto disposto dalla circolare del ministero della Salute diffusa ieri con le indicazioni per la somministrazione della‘booster’. Più in dettaglio, nel testo della si elencano punto per punto le categorie interessate: si tratta di anziani dagli 80 anni in su, personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani. E “in un momento successivo” i sanitari (esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario) che “svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”, a ...

Advertising

Corriere : Covid, il presidente Biden fa la terza dose del vaccino Pfizer in diretta tv - TgLa7 : Il presidente statunitense #JoeBiden riceverà la terza dose del vaccino contro il #Covid nel pomeriggio di oggi. Lo… - MediasetTgcom24 : Covid, Joe Biden riceve la terza dose di vaccino #JoeBiden - MollyB___ : E se la terza dose... ? - ALBERTOSEVERIN7 : RT @PagellaPolitica: In Italia è iniziata la somministrazione delle terze dosi di vaccino per le persone più vulnerabili, mentre in Europa… -