Terza dose | chi dovrà farla e tutto ciò che c’è da sapere

(Di martedì 28 settembre 2021) Il ministero della Salute ha dato il via libera alla somministrazione delladel vaccino anti-Covid per gli over 80, gli ospiti delle Rsa e per i sanitari a partire dai 60 anni, con patologie o con un livello elevato di esposizione. Lo scopo è “mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta L'articolo proviene da Inews.it.

Al via da mercoledì 29 settembre la somministrazione della terza dose dei vaccini Pfizer e Moderna per tutti gli over 80 residenti sul territorio dell'Asl Napoli 2 Nord. La vaccinazione per la terza dose sarà possibile senza alcuna prenotazione presso i sette centri vaccinali. Parte subito nel Lazio la campagna per la terza dose agli over 80. I risultati di un maxi studio italiano su 816 pazienti - Terza dose? Azzeramento anticorpi previsto in 9 mesi rispetto ai 16 dei sani. CASERTA. Si comunica che a partire dal 30 Settembre l'ASL Caserta avvia (tramite convocazione via sms) la campagna vaccinale per la terza dose per gli over 80, per gli ospiti ed il personale delle RSA.